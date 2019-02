Macron eist helderheid over Air France KLM

Nederland heeft sinds dinsdag een belang van 12,7% in de luchtvaartcombinatie, en informeerde de Franse regering daar pas gisteravond over. Macron sprak toen over de telefoon met premier Rutte. De president zegt nu dat „het belang van Air France KLM moet worden gerespecteerd”.

Eerder vandaag gooide een functionaris van het Franse ministerie van Financiën al met modder naar de Nederlandse regering. De aandeleninkoop werd in Parijs weggezet als ’onbegrijpelijk, en slecht voor de waarde van het bedrijf’.

Nog deze week komt er een ’open’ gesprek tussen de Nederlandse minister van Financiën Hoekstra en zijn Franse evenknie, Bruno Le Maire.

