Macron eist opheldering over Air France KLM

Nederland heeft sinds dinsdag een belang van 12,7% in de luchtvaartcombinatie, en informeerde de Franse regering daar pas gisteravond over. Macron sprak toen over de telefoon met premier Rutte. De president zegt nu dat „het belang van Air France KLM moet worden gerespecteerd”. Volgens Macron is het ook zaak dat Nederland snel zijn intenties duidelijk maakt.

Bekijk ook: Fransen gooien met modder naar Hoekstra

Eerder vandaag gooide een functionaris van het Franse ministerie van Financiën al met modder naar de Nederlandse regering. De aandeleninkoop werd in Parijs weggezet als ’onbegrijpelijk, en slecht voor de waarde van het bedrijf’. „Dit ziet er meer uit als een overval dan als een staatsdeelneming”, aldus de official. Gesprekken over een officieel akkoord rond de positie van Schiphol, als belangrijk internationaal knooppunt, zijn door Parijs in de ijskast gezet.

Verder stellen de Fransen dat Nederland met zijn belang de waarde van het aandeel heeft getorpedeerd. Op de vraag of de Fransen hun belang in Air France KLM verder willen vergroten, werd niet ingegaan. De Fransen hebben een belang van circa 14% in het bedrijf en zijn goed voor 22% van het stemrecht.

Minister Hoekstra en zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Maire treffen elkaar vrijdag om de situatie rond Air France KLM te bespreken. Hoekstra, die de ontmoeting zelf heeft voorgesteld, reist dan naar Parijs. Ook Le Maire noemde de aandeleninkoop vanmiddag ’onbegrijpelijk en onverwacht’. Hij wil ’de dialoog aangaan’ om de luchtvaartcombinatie ’succesvol en sterker’ te maken.

Hoekstra heeft woensdag ook gebeld met Air France KLM-topman Ben Smith. Of hij vrijdag ook bij Smith langs gaat, is niet direct duidelijk.

Bekijk ook: Het gevecht om de blauwe zwaan begint nu pas

Meer financieel nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!