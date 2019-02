'ChemChina wil van belang in Pirelli af'

Milaan - De Chinese chemiereus China National Chemical denkt erover om een deel van zijn belang in Pirelli af te stoten, schrijft persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het bedrijf is bezig met een strategische evaluatie van zijn bezittingen. ChemChina wil zijn schuldenlast verlagen na de overname van het Zwitserse Syngenta in 2017, voor 43 miljard dollar.