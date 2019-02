'Lagere opening op Wall Street'

Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het door India bestuurde Kashmir en claimt twee Indiase vliegtuigen in zijn eigen luchtruim te hebben neergeschoten. De acties kwamen nadat Indiase gevechtsvliegtuigen voor het eerst sinds een oorlog in 1971 een aanval uitvoerden in Pakistan. De Pakistaanse premier Imran Khan wil snel met India praten over de opgelaaide spanningen.

Trump heeft in de hoofdstad van Vietnam, Hanoi, de hand geschud met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De twee hadden een kort gesprek voor ze gingen dineren in het oude Metropole Hotel in het centrum van de stad. Het hoofdbestanddeel van de top is volgens Amerikaanse zegslieden donderdag pas.

WW International

Afslankbedrijf WW International, voorheen bekend als Weight Watchers, kwam met teleurstellende cijfers en ging in de voorbeurshandel flink omlaag. Dean Foods lijkt na cijfers eveneens een lagere opening tegemoet te gaan. Ook winkelketens Best Buy en Lowe's gaven een kijkje in de boeken. Die resultaten waren beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De leverancier van elektronische materialen Versum Materials ging in de grijze handel omhoog, na een overnamebod van de Duitse farmaceut en speciaalchemiebedrijf Merck. Overigens praat Fed-voorzitter Jerome Powell verder in het Congres. Dat deed hij dinsdag ook al en toen zorgden zijn woorden nauwelijks voor reuring op de financiële markten. Het centralebankhoofd herhaalde goeddeels de boodschap van een maand terug toen de Federal Reserve besloot met de rente pas op de plaats te maken.

Beleggers handelden dinsdag sowieso tamelijk voorzichtig bij een gebrek aan nieuwe ontwikkelingen rond de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 26.057,98 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2793,90 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde de sessie 0,1 procent lager op 7549,30 punten.