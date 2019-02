‘BNP Paribas Fortis zet mes in 2500 banen’

De grootste bank van België zou in de periode 2019-2021 zijn personeelsbestand flink willen gaan inkrimpen, waarbij 2500 banen op de tocht zouden staan, grotendeels via natuurlijk verloop. Bij BNP Parisbas Fortis zijn in totaal 13.000 medewerkers actief.

Na het omvallen van de Belgische bank Fortis in de nasleep van de schuldencrisis kwamen in oktober 2008 grote delen in handen van het Franse BNP Paribas.