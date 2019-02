Air France moet een voorbeeld aan KLM nemen, als gaat om de bedrijfsvoering. Dat zegt president-commissaris Hans Smits van KLM in gesprek met De Telegraaf. Hij zit al bijna 15 jaar in het bestuur van KLM en vier jaar in het bestuur van Air France KLM. Hij is niet verrast door de aankondiging van de aandelenparticipatie door het kabinet.