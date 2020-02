'Goede prestatie' DSM ondanks omzet- en winstdaling

Heerlen - DSM heeft in het afgelopen jaar de omzet zien dalen. Het speciaalchemiebedrijf had last van het wegvallen van een tijdelijke boost van de vitamineprijzen die vorig jaar nog meespeelde. Als die niet meegeteld wordt, stegen de verkopen bij de Nutrition-tak, terwijl Materials juist last had van de zwakke markt in onder meer de auto-industrie. Uittredend topman Feike Sijbesma sprak van een "goede prestatie" en zegt op weg te zijn om de strategische doelen te bereiken.