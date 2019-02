Column: Wordt na KLM overheidsingrijpen de norm?

De staat heeft een belang van 12,7% in Air France KLM genomen. Ⓒ ANP XTRA

De Nederlandse staat is in één klap grootaandeelhouder geworden bij een Frans-Nederlands beursfonds. Dat is een ongekende stap, die haaks staat op decennia van marktwerkings- en privatiseringsdenken. Nu de overheid zoveel aandelen Air France KLM heeft, wordt het hoog tijd dat het kabinet structureel nadenkt over de verhouding tussen overheid en markt.