Uit de bijstand, aan de bak

Na jarenlang een uitkering te hebben gekregen, is Gail Esseboom vastberaden om volledig aan het werk te gaan. Ⓒ foto matty van WIJNBERGEN

Amsterdam - Dat de economische groei doorzet, is te zien in het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontvangt. In 2018 waren dat er 24.000 minder dan in 2017. Voor het eerst in tien jaar is ook het aantal mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in de bijstand afgenomen.