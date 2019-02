Vadertje Staat is met KLM terug

— Sinds de jaren negentig is er in Nederland een heilig geloof in de markt. Sneller dan andere landen privatiseren en verzelfstandigen we spoorwegen, telecom, post, energie. Zelfs in de zorg is er marktwerking gekomen. De kritiek daarop zwelt echter aan. Is het besluit om een groot staatsbelang te nemen in Air France KLM een keerpunt? „We komen terug van onze naïviteit.”