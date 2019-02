’Geen steekpenningen bij Strukton’

Zo moet de metro in Riyad eruit gaan zien. Ⓒ Strukton

Amsterdam (DFT) - In reactie op de inval van de FIOD op vrijdag meldt Strukton nu dat deze plaatsvond op verdenking van corruptie en valsheid in geschrifte bij het verkrijgen van een opdracht voor het metroproject in Riyad. Van steekpenningen is volgens het bouwbedrijf geen sprake.