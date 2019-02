Omzet- en winstgroei voor AMG

Er werd onder meer geprofiteerd van hogere prijzen voor vanadium en een verbeterde productenmix bij onderdeel Critical Materials. AMG Engineering zag de levering van gietovens aandikken. AMG zette in het vierde kwartaal voor ruim 344 miljoen dollar aan opbrengsten in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 280,7 miljoen dollar. De winst ging in de verslagperiode eveneens hard omhoog, tot 29,7 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2017 stond er nog een resultaat van iets meer dan 15 miljoen dollar in de boeken.

Over heel 2018 kwam de omzet van AMG uit op ruim 1,3 miljard dollar. Onder de streep resteerde 94,8 miljoen dollar. Een jaar eerder waren de omzet en winst nog respectievelijk circa 1 miljard dollar en 57,5 miljoen dollar. Topman Heinz Schimmelbusch sprak van erg sterke financiële resultaten.

Jack Messman

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam over heel 2018 uit op 217,1 miljoen dollar, het hoogste niveau in de geschiedenis van de onderneming. Dit jaar zal de grens van 200 miljoen dollar weer geslecht worden. AMG had als middellange termijndoelstelling dat een ebitda van 200 miljoen dollar of meer in 2020 gehaald moest worden. Bij de aandeelhoudersvergadering in mei zal dan ook een nieuw middellang termijndoel worden afgegeven.

Verder werd bekend dat Jack Messman terugtreedt als voorzitter uit de raad van commissarissen in mei. Hij heeft 12 jaar in de toezichthoudende raad gezeten en is daar sinds 2018 voorzitter van. Steve Hanke gaat op voor een nieuwe termijn en neemt zijn rol over. Dagmar Bottenbruc wordt voorgedragen als nieuwe commissaris.