Record aan werk op de plank bij VolkerWessels

Amersfoort - VolkerWessels heeft naar eigen zeggen een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het bouwbedrijf zei bij de presentatie van de jaarcijfers dat het orderboek momenteel voor 8,9 miljard euro is gevuld. Het sluisproject OpenIJ bij IJmuiden, waar VolkerWessels ook in 2018 miljoenen extra aan kwijt was, drukte duidelijk op de jaarresultaten.