Queensland keurt gasproject Shell goed

Surat is het grootste goedgekeurde project voor het winnen van LNG-gas sinds 2011 in de Australische staat. Toen werden drie LNG-exportfaciliteiten goedgekeurd. Surat wordt naar verwachting operationeel in 2020 en zal gas winnen voor zowel export als binnenlands gebruik. Surat zal verder gebruik maken van de infrastructuur van het QGC-project van Shell, dat dichtbij ligt.

