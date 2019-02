Adecco blijft wereldmarktleider

Adecco boekte vorig jaar een omzet van €23,9 miljard, terwijl de nettowinst uitkwam op €458 miljoen. Het concern heeft echter last van de economische groeivertraging in Europa.

Ceo Alain Dehaze ziet dat de groeivertraging ook in de eerste twee maanden van dit jaar doorzet. ,,We zien dat vooral in Frankrijk, vanwege de onrust rond de gele hesjes. Ook de problemen rond de Brexit zorgen toch voor veel onzekerheid.”