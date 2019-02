Carrefour haalt broekriem verder aan

Afgelopen jaar werd al voor ruim 1 miljard euro in de uitgaven gesneden. De reorganisatie, vooral bij de Franse winkels, drukte het voorbije jaar duidelijk op de resultaten. De operationele winst van Carrefour daalde op jaarbasis met 3,4 procent tot 1,9 miljard euro. De sterke prestaties in Brazilië waren niet voldoende om te compenseren voor de extra kosten die in Frankrijk werden gemaakt. Op de thuismarkt daalde de operationele winst met 43 procent tot 466 miljoen euro.

Carrefour zegt de eigen winkelportefeuille nadrukkelijk tegen het licht te houden en waar nodig te zullen snijden in vloeroppervlakte. Daarnaast wil het bedrijf dit jaar en volgend jaar voor 500 miljoen euro aan niet-strategisch vastgoed verkopen. Verder zet de keten vol in op het openen van duizenden zogeheten gemakswinkels. Daarvan moeten er in drie jaar tijd nog eens 3000 van worden geopend.