Huzarenstukje ABN bij koop aandelen AF KLM

Omdat er dus veel vraag was naar aandelen, ging de prijs omhoog maar niemand wist dat achter de reeks kooporders slechts één koper schuilging: minister Hoekstra van Financiën. Gisteren vulde de minister het belang aan tot de beloofde 14%.

Slim

ABN Amro speelde het spel slim. Grote beleggers werd gevraagd of zij rechtstreeks pakketten aandelen Air France KLM wilden verkopen. Veel van die beleggers gingen daar op in.

De bank moest wel héél snel handelen. Als een belegger een bepaalde grens passeert dan moet dat worden gemeld bij de AFM. Als die melding zou uitlekken, was de verrassing van Hoekstra weg. Voordat iemand in de gaten had wat gebeurde, was minister Hoekstra grootaandeelhouder van Air France KLM. Een huzarenstukje van de bank, die nog steeds grotendeels in handen is van diezelfde Nederlandse Staat.