Beurs: februari eindigt met nipte winst

Uiteindelijk stonden er 541,1 punten op het bord. Op de laatste dag van de maand werd er 0,1% winst gemaakt. De Midkap-index kon die groene cijfers niet naschrijven: die sloot donderdag 0,6% in de min, op 765,2 punten. Ook de belangrijke beurzen op het Europese vasteland eindigden positief, met 0,2% winst voor de DAX in Frankfurt, en een plus van 0,3% voor de Franse CAC-40.

Sterke maanden

Tot ver in de middag leek het de verkeerde kant op te gaan voor de AEX-index. Beleggers zagen een tegenvallend Chinees inkoopmanagersvertrouwen, en een geflopte top tussen president Donald Trump van de Verenigde Staten en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bovendien waren de belangrijke Aziatische indices ook al met verlies uit februari gegaan.

In Amerika werd reikhalzend uitgekeken naar de groeicijfers over het vierde kwartaal van 2018. Die vielen mee: op jaarbasis groeide de economie van de VS met 2,6%, waar de meeste verwachtingen rond de 2% lagen. Voor het eerst sinds 2004 groeit de Amerikaanse economie daarmee met meer dan 2% in alle vier de kwartalen van het jaar. De Amerikaanse beurzen doen maar weinig met het cijfer: de belangrijkste indices op Wall Street staan bij het sluiten van de Europese markt licht lager. Een meevallend Duits inflatiecijfer gaf de koersen eveneens een kontje.

Trump

„De economie wordt nog altijd gestimuleerd door de belastingverlagingen van president Trump”, zegt Joost van Leenders, macro-econoom bij vermogensbeheerder Kempen. „Dat stuwt de consumentenuitgaven en de bedrijfsinvesteringen. Geen structureel effect, maar wel een forse impuls.” Toch reageren de beurzen nauwelijks op die mooie cijfers. „We hadden al wat indicatoren die deze kant op wezen. En dit is ook geen reden om iets anders te verwachten van de aanstaande rentewijzigingen van de centrale bank Fed.”

De mislukte en vroegtijdig afgebroken topontmoeting in Vietnam tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wakkerde de terughoudendheid onder beleggers nog wat verder aan. „De verwachtingen waren al laag, maar toch”, aldus Van Leenders.

Chips

In de AEX was Altice de grote winnaar, met 3,8% erbij. Een eervolle tweede plek was er voor ABN Amro, de bank werd 2,3% hoger gezet. Aan de minkant ging Unibail Rodamco Westfield er 1,2% op achteruit, na een advies- en koersdoelverlaging bij JPMorgan Casenove. Ook ArcelorMittal eindigde de dag op 1,2% verlies. Uitzender Randstad beperkte het verlies tot 0,7% na teleurstellende resultaten van de Zwitserse branchegenoot Adecco.

„Werknemers kiezen voor vaste contracten in plaats van uitzendwerk, dus het is niet zo verwonderlijk dat Adecco dan wegvalt. Verder heeft het bedrijf ook een afschrijving op de goodwill”, zegt beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger. Op de beurs van Zürich eindige Adecco zelf 3,3% in het rood.

Duikvlucht

Bij de middelgrote fondsen moet Air France KLM na de duikvlucht van een dag eerder nog eens 3,4% afstaan. De Nederlandse Staat heeft het aandelenpakket in de luchtvaartcombinatie uitgebreid tot 14%. Morgen gaat minister Hoekstra op bezoek in Parijs om meer duidelijkheid te geven aan de Franse regering over de verrassende stap om een groot belang te nemen in Air France KLM. Het Britse beurshuis Goodbody heeft het luchtvaartbedrijf van de kooplijst gehaald, in reactie op het verwerven van het grote aandelenpakket door de Nederlandse overheid.

AMG pingpongde de hele dag tussen hoop en vrees: een hoger begin sloeg om naar een koersdaling van 3,5%, om ’s middags weer op te krabbelen, en uiteindleijk toch met een 3,2% lagere koers te eindigen. Het gespecialiseerd staalconcern zag de omzet en winst afgelopen jaar flink stijgen. Eerder deze maand in de aanloop naar de resultaten had AMG al een mooie rit omhoog laten zien. Analisten bij ING benadrukten dat het bedrijf in het afgelopen jaar ’solide prestaties’ heeft neergezet.

AScX-aandeel VolkerWessels koerst 3,7% hoger. Het bouwconcern heeft een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het sluisproject in IJmuiden lag VolkerWessels vorig jaar financieel nog zwaar op de maag.

