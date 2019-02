Beurs: Randstad en ASML zitten AEX dwars

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% lager bij een stand van 538,48 punten. De Midkap-index ging 0,7% omlaag naar 764,66 punten.

Andere beurzen in Europa deden ook een stapje terug. De graadmeters in Parijs en Frankfurt zakten 0,1% respectievelijk 0,2% weg.

De mislukte en vroegtijdig afgebroken topontmoeting in Vietnam tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim wakkerde de terughoudendheid onder beleggers enigszins aan. De futures in Amerika wezen voor vanmiddag op een verdeelde start van de belangrijkste indices. Vandaag zijn de ogen gericht op het cijfer over de economische groei in de VS het vierde kwartaal die om half drie naar buiten wordt gebracht.

In de AEX zat chipmachinefabrikant ASML in de achterhoede met een koersverlies van 1,2% in navolging van de bedruktheid onder Aziatische branchegenoten in de chipsector vanwege de vrees voor een daling van de marktprijzen. Uitzender Randstad liet 1,6% liggen na teleurstellende resultaten van de Zwitserse branchegenoot Adecco.

De verzekeraars Aegon en NN Group keken aan tegen verliezen van 0,9% respectievelijk 1,1%. Vastgoedconcern Unibail Rodamco zag 1,4% van de koers verdampen.

Bierconcern Heineken daarentegen werd 0,3% meer waard geholpen door de positieve vooruitzichten bij de Belgische concurrent AbInbev. De volatiele Franse kabelaar- en telecomconcern Altice Europe hield de koppositie stevig in handen met een vooruitgang van 4%.

Bij de middelgrote fondsen moest Air France-KLM na de duikvlucht van een dag eerder nog eens 2% afstaan. De Nederlandse staat heeft het aandelenpakket in de luchtvaartcombinatie uitgebreid tot 14%. Morgen gaat minister Hoekstra op bezoek in Parijs om meer duidelijkheid te geven aan de Franse regering over de verrassende stap om een groot belang te nemen in Air France-KLM. Het Britse beurshuis Goodbody heeft het luchtvaartbedrijf van de kooplijst gehaald in reactie op het verwerven van het grote aandelenpakket door de Nederlandse overheid.

AMG zag het hogere begin omslaan naar een koersdaling van 3,2%. Het gespecialiseerd staalconcern zag de omzet en winst afgelopen jaar flink stijgen. Eerder deze maand in de aanloop naar de resultaten had AMG al een mooie rit omhoog laten zien. Analisten bij ING benadrukten dat het bedrijf in het afgelopen jaar ’solide prestaties’ heeft neergezet.

AScX-aandeel VolkerWessels poetste het verlies weg en koerste 1,1% hoger. Het bouwconcern heeft een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het sluisproject in IJmuiden lag VolkerWessels vorig jaar financieel nog zwaar op de maag.

Meer financieel nieuws elke werkdag via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!