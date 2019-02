Beurs: Randstad onder druk in lagere AEX

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,4% lager bij een stand van 537,55 punten. De Midkap-index ging 0,5% omlaag naar 765,58 punten.

De topontmoeting tussen Trump en Kim in Vietnam is zonder een deal over het stopzetten van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma vervroegd beëindigd. Dat wakkerde de terughoudendheid onder beleggers enigszins aan.

Op Wall Street gingen de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters woensdagavond overwegend met kleine minnen over de streep.

In de AEX zat chipmachinefabrikant ASML in de achterhoede met een koersverlies van 1,4% in navolging van de bedruktheid onder Aziatische branchegenoten in de chipsector vanwege de vrees voor een daling van de marktprijzen. Uitzender Randstad kwam het meest onder druk en liet 2,5% liggen na teleurstellende resultaten van de Zwitserse branchegenoot Adecco.

De verzekeraars Aegon en NN Group keken aan tegen verliezen van 1,5% respectievelijk 1,4%. Staalconcern ArcelorMittal zag 1% van de koers verdampen.

Bierconcern Heineken daarentegen werd 0,3% meer waard geholpen door de positieve vooruitzichten bij de Belgische concurrent AbInbev. De volatiele Franse kabelaar Altice Europe pakte de koppositie met een vooruitgang van 2,3%.

Bij de middelgrote fondsen moest Air France-KLM na de duikvlucht van een dag eerder nog eens 1,4% afstaan . De Nederlandse staat heeft het aandelenpakket in de luchtvaartcombinatie uitgebreid tot 14%. Morgen gaat de Nederlandse minister Hoekstra op bezoek in Parijs om meer duidelijkheid te geven aan de Franse regering over de verrassende stap om een groot belang te nemen in Air France-KLM.

AMG zag het hogere begin omslaan naar een koersval van 4,3%. Het gespecialiseerd staalconcern zag de omzet en winst afgelopen jaar stijgen.

AScX-aandeel VolkerWessels leverde na een positieve start 1,8% in. Het bouwconcern heeft naar eigen zeggen een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het sluisproject in IJmuiden lag VolkerWessels vorig jaar financieel nog zwaar op de maag.

Meer financieel nieuws elke werkdag via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!