Beurs: winst pakken na Chinese tegenvaller

De AEX-index ging lunchen met een stand van 538,5 punten, 0,3% lager dan het slot van gistermiddag. De Midkap-index stond rond het middaguur 0,7% lager, op 764,2 punten. Andere beurzen in Europa doen ook een stapje terug. De graadmeters in Parijs en Frankfurt begonnen de middag allebei met 0,1% verlies. De FTSE100 in Londen leverde ’s ochtends zelfs 0,8% in.

Sterke maanden

„Na twee sterke maanden, ook voor de dollar, gaat het nu omlaag”, ziet Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Volgens hem geeft het licht tegenvallende Chinese inkoopmanagersvertrouwen ook een zetje naar beneden. „Dat cijfer stelt teleur. Soms zien beleggers het door de vingers, maar nu niet.” In Azië sloten de belangrijkste beurzen februari ook al af met verlies.

De mislukte en vroegtijdig afgebroken topontmoeting in Vietnam tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim wakkerde de terughoudendheid onder beleggers enigszins aan. De futures in Amerika staan rond het middaguur in het rood. Daar zijn de ogen gericht op het cijfer over de economische groei in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal, dat om half drie naar buiten wordt gebracht.

Chips

In de AEX zat chipmachinefabrikant ASML in de achterhoede met een koersverlies van 1,2%, in navolging van de bedruktheid onder Aziatische branchegenoten in de chipsector, vanwege de vrees voor een daling van de marktprijzen.

Uitzender Randstad liet 1,5% liggen na teleurstellende resultaten van de Zwitserse branchegenoot Adecco. Zwanenburg ziet in die cijfers geen reden voor brede economische paniek. „Werknemers kiezen voor vaste contracten in plaats van uitzendwerk, dus het is niet zo verwonderlijk dat Adecco dan wegvalt. Verder heeft het bedrijf ook een afschrijving op de goodwill.” Op de beurs van Zürich duikt Adecco zelf 4,7% in het rood.

Vastgoedconcern Unibail Rodamco zag 1,8% van de koers verdampen, na een advies- en koersdoelverlaging bij JPMorgan Casenove. Veel stijgers zijn er niet in de hoofdgraadmeter, met als enige uitzondering Altice. De kabelaar wint 4,1%.

Duikvlucht

Bij de middelgrote fondsen moet Air France KLM na de duikvlucht van een dag eerder nog eens 2% afstaan. De Nederlandse Staat heeft het aandelenpakket in de luchtvaartcombinatie uitgebreid tot 14%. Morgen gaat minister Hoekstra op bezoek in Parijs om meer duidelijkheid te geven aan de Franse regering over de verrassende stap om een groot belang te nemen in Air France KLM. Het Britse beurshuis Goodbody heeft het luchtvaartbedrijf van de kooplijst gehaald ,in reactie op het verwerven van het grote aandelenpakket door de Nederlandse overheid.

AMG zag het hogere begin omslaan naar een koersdaling van 3,5%. Het gespecialiseerd staalconcern zag de omzet en winst afgelopen jaar flink stijgen. Eerder deze maand in de aanloop naar de resultaten had AMG al een mooie rit omhoog laten zien. Analisten bij ING benadrukten dat het bedrijf in het afgelopen jaar ’solide prestaties’ heeft neergezet.

AScX-aandeel VolkerWessels poetste het verlies weg en koerste 1,6% hoger. Het bouwconcern heeft een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het sluisproject in IJmuiden lag VolkerWessels vorig jaar financieel nog zwaar op de maag. Beleggers juichen ook om de halfjaarcijfers van bekerfinalist Ajax. De voetbalclub staat 0,7% hoger.

