'Solide cijfers AMG'

De omzetgroei van 23 procent ten opzichte van een jaar eerder was beter dan de kenners hadden voorzien. Ook het bedrijfsresultaat (ebitda) versloeg de prognose, onder meer vanwege de hogere prijzen voor vanadium. ING is niet bezorgd over de prognose van AMG, die geïnterpreteerd kan worden als conservatief. Daarbij wijzen de kenners er specifiek op dat AMG aan het begin van een nieuw jaar vaker voorzichtig is. Wel wordt enige tegenwind voorzien in 2019, onder meer door de lagere prijzen van een aantal belangrijke metalen.

ING hanteert een koop-advies op AMG. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur 0,1 procent lager op 35,16 euro.