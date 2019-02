Energiebedrijf Robin Energie failliet

Dat komt door een wettelijke regeling, waardoor de levering in alle gevallen wordt voortgezet. Klanten krijgen vanzelf een nieuwe energieleverancier. De netbeheerders garanderen tot die tijd de levering van energie.

De curator van Robin Energie bekijkt nu eerst of er een bestaande energieleverancier is die de klanten wil overnemen. Als dat niet zo is, worden de klanten verdeeld over alle andere energieleveranciers. Tijdens de overgangsperiode waarin voor de klant een nieuwe energieleverancier wordt gezocht, kan een klant niet overstappen of opzeggen.