Column: Ik ga door!

Een invloedrijk tegenwicht is hard nodig. Dat hebben we afgelopen jaar aangetoond in de discussie rondom de afschaffing van de dividendbelasting en de DGA-taks. Daarom ben ik ook trots op onze Wet late betalingen en het opschorten van de Wet DBA. Met een klein team hebben we ontzettend veel bereikt voor de ondernemers.

Afgelopen tijd hebben we onze basis fundamenteel versterkt en uitgebouwd samen met vele partners. Opererend vanuit het Ondernemershuis Nederland staan we er goed voor. Maar we zijn er nog lang niet. Ondernemers staan op de politieke agenda, nu is het tijd om door te pakken.

Het aantrekkelijk maken van het werkgeverschap inclusief het moderniseren van de arbeidsmarkt, het verminderen van de regeldruk, het aanpakken van het belastingstelsel en een innovatieve energietransitie. Dit zijn allemaal onderwerpen waarbij de stem van de ondernemer hard nodig is. Dit was mijn laatste column in deze krant, maar u blijft van mij en ONL veel horen en merken. Er is nog genoeg te doen en ik ga door!