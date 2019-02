Lage melkprijs hakt erin bij FrieslandCampina

FrieslandCampina zag zijn omzet dalen van €12,1 miljard in 2017 tot €11,6 miljard afgelopen jaar. Die omzetdaling wordt veroorzaakt door de verkoop van drankenfabrikant Riedel en valuta-effecten.

Door de lage melkprijzen daalde het bedrijfsresultaat maar liefst 23% tot €342 miljoen. Dat komt onder ander doordat FrieslandCampina leidde een additioneel verlies van ruim €100 leidde op basiszuivel, terwijl de de coöperatie wel de stabiele garantieprijzen aan de boeren moest uitbetalen.

Reorganisatie

De winst van FrieslandCampina kwam in 2018 uit op €203 miljoen. Een jaar daarvoor was dat nog €227 miljoen. Naast de lagere opbrengsten uit basiszuivel ondervond het zuivelconcern fors meer concurrentie op het gebied van kindervoeding in Hongkong en China.

FrieslandCamipina heeft afgelopen jaar een grote herstructurering doorgemaakt van de organisatiestructuur en de strategie. De organisatie is vereenvoudigd en de verschillende groepen kregen meer zelfstandigheid om zo beter op de veranderingen in de markt in te spelen. „Hiermee krijgt de onderneming meer focus en commerciële slagkracht en kunnen we snellen inspelen op de wensen van de klanten”, zegt ceo Hein Schumacher van FrieslandCampina.

Overnames

In de tweede helft van 2018 werden de eerste positieve resultaten van de transformatie zichtbaar. De volumes van allen onderdelen binnen FrieslandCampina nam met 2,3% toe. Daarnaast werden er vier acquisities afgerond, vooral op de kaasmarkt in de Verenigde Staten.