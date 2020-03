Pinstoring in hele land

De melding kwam om kwart over één binnen, laat een woordvoerder van Currence weten. Hij spreekt van een storing overal in het land, maar kan verder nog niet zeggen over de omvang en de impact. De storing is volgens Currence niet bankgebonden.

De pinstoring komt op een uiterst pikant moment. Supermarkten kondigden juist eerder deze week aan dat ze liever geen contante betalingen meer accepteren, om verspreiding van het coronavirus via bankbiljetten en munten tegen te gaan.