Pinstoring in hele land voorbij

Volgens Currence, de beheerder van het pinsysteem, kan de storing gedurende vijf minuten zo’n 75 procent van alle pintransacties in Nederland hebben geraakt.

De storing is ongeveer tien minuten na de melding verholpen. De storing was volgens een woordvoerder van Currence niet bankgebonden. De oorzaak is nog onbekend.

De pinstoring kwam op een uiterst pikant moment. Supermarkten kondigden juist eerder deze week aan dat ze liever geen contante betalingen meer accepteren, om verspreiding van het coronavirus via bankbiljetten en munten tegen te gaan.