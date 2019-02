Werkkracht terugvinden na kanker

Ragna van Hummel heeft een eigen methode ontwikkeld om kankerpatiënten te begeleiden op de werkvloer. Ⓒ Lucien Souisa

Hilversum - Ragna van Hummel was ict-consultant én zwanger toen ze hoorde dat ze borstkanker had. Weer gaan werken na de behandeling bleek niet zo simpel. Waardevolle inzichten over het proces goot ze met haar onderneming Re-turn in de methode ‘Werkkracht na kanker.’