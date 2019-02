Strukton: wij hebben niets te verbergen

Reden voor de inval half februari is de eerdere gunning van een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad aan een consortium met daarin ook Strukton. Volgens de bouwer lag ,,een op boekenonderzoek door de Belastingdienst gebaseerde verdenking van corruptie en valsheid in geschrifte bij het verkrijgen van de opdracht" aan de basis van de FIOD-actie. Sanderink benadrukt dat het project is gegund op grond van de laagste prijs.

Het FAST-consortium dat de opdracht binnensleepte bestaat naast Strukton uit FCC, Alstom en Samsung. Daarin heeft Strukton een aandeel van 15 procent. FAST bood naar eigen zeggen voor alle zes de nieuwe lijnen de laagste prijs, maar kreeg er drie gegund. Vlak voor het indienen van de definitieve aanbieding werd het bedrijf Somo aangesteld om te helpen bij logistieke uitdaging in Riyad. Somo ontvangt volgens de bouwer voor zijn werk een vast percentage van de contractwaarde.

Relatie Somo

Op basis van de relatie tussen Strukton en Somo is vorig jaar een herbeoordeling uitgevoerd van de EKV-polis (exportkredietverzekering) vanwege een beperkende verklaring bij de jaarrekening 2016. Via een EKV worden betalingsrisico's voor exporteurs van kapitaalgoederen namens de overheid verzekerd.

Die herbeoordeling leidde er volgens Strukton toe dat de Staat bereid was om de uitkeringsplicht onder de verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht te laten herleven. Daarmee wijzigde de dekking niet.