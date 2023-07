Schamele vergoeding voor dure verloren ketting, want bonnetje ontbreekt

Amsterdam - Als je op pad bent in Nederland en je raakt je waardevolle laptop, camera of sieraden kwijt, dan zit je met een ’Buitendedeur’-verzekering goed, tenminste dat dacht een vrouw die een dergelijke verzekering had afgesloten. Maar toen ze een beroep moest doen op de verzekering omdat ze haar kostbare ketting van €3800 was kwijtgeraakt, kwam ze van een koude kermis thuis.

Foto ter illustratie. Niet de ketting uit het verhaal. Ⓒ Getty Images