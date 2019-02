Storingen en vertragingen hinderen Rolls-Royce

Londen - Motorenmaker Rolls-Royce stond donderdag flink onder druk op de beurs in Londen, na de bekendmaking van jaarcijfers. Het Britse bedrijf had veel last van storingen in motoren, wat een flinke kostenpost opleverde. Ook meldde Rolls-Royce dat meerdere bestellingen met een vertraging zullen worden geleverd.