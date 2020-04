Flink meer klanten voor BinckBank

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - Onlinebroker BinckBank zag in maart vele duizenden nieuwe beleggers instromen die wilden profiteren van de scherp gedaalde beurskoersen door de coronacrisis. Ook was het de drukste handelsmaand voor de beleggingsdienstverlener in tien jaar. Dat blijkt uit een enquête en dataonderzoek van BinckBank onder haar actief handelende klanten.