Premium Het beste van De Telegraaf

Column: we zijn allemaal voor de ’pensioengek’ gehouden

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Gefopt! Ⓒ ANP/HH

We zijn voor de ’pensioengek’ gehouden. Dat is de conclusie van hoogleraar Henriette Prast in een interview in deze krant. Er had meer pensioenpremie betaald moeten worden stelt ze - terecht.