’Hulp bij belastingaangifte vaak niet nodig’

Mensen zijn bang om belastingvoordeel te laten liggen of een boete te krijgen, blijkt uit onderzoek van de bond onder 10.000 leden, en wenden zich om die reden tot een expert die de aangifte voor hen doet.

Maar voor een simpele financiële situatie, met alleen inkomen uit loondienst of pensioen en eventueel een eigen huis en wat spaargeld, is dat vaak niet nodig, stelt de Consumentenbond. Directeur belangenbehartiging Olof King: „Er zijn veel hulpmiddelen die je kunt gebruiken, zoals de helpschermen in de online aangifte zelf, informatie op de website van de Belastingdienst en belastinggidsen. Zo wordt aangifte doen een fluitje van een cent. En het geld dat je anders aan de adviseur uitgeeft, hou je dan mooi in je zak.”

Geen succes

Uit het onderzoek blijkt ook nog dat een door de adviseur ingevulde aangifte ook niet altijd waterdicht is. Bijna 10% van de ondervraagden kwam ooit in de problemen na een fout van de expert. Die kan je vervolgens niet aansprakelijk stellen voor de schade. King: „Je kunt wel proberen een opgelegde boete op de adviseur te verhalen, maar dat leidt vaak tot juridisch getouwtrek. In een aantal situaties is het wel verstandig om hulp in te schakelen.”

Toch zijn er wel situaties waarin advies wel nuttig kan zijn. King wijst op het nut als je tijdens het belastingjaar gescheiden bent, een eigen zaak hebt of je partner is overleden.