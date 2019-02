’Groei Nederlandse economie valt flink terug’

Dat voorspellen economen van ABN Amro. De bank heeft zijn groeiraming voor dit jaar verlaagd van 2% naar 1,4%. Dat is een ongebruikelijk grote bijstelling.

„Dit jaar vertraagt de groei fors verder”, stelt ABN-econoom Nico Klene. „Die terugval - vorig en dit jaar - heeft vooral te maken met de tragere expansie van de wereldhandel, die leidt tot (nog) minder stijging van de Nederlandse uitvoer.”

Opveren

Vorig jaar groeide de Nederlandse economie nog met 2,5%. Dat was al iets minder dan in het jaar ervoor. Maar deze verlaging van de raming naar 1,4% is een beduidend lagere groei dan we in de voorgaande jaren gewend waren. Het Centraal Planbureau komt volgende week met nieuwe ramingen.

Volgens jaar zou het wel weer goed kunnen komen, aldus Klene. „In 2020 kan de economische groei weer iets opveren dankzij enig herstel van de eurozone-economie.”

Politieke spanningen

Nederland is zeer afhankelijk van het buitenland. In veel Europese landen koelt de economie af. Italië zit momenteel in een recessie en de Duitse economie kwam in het vierde kwartaal van vorig jaar tot stilstand. Verder spelen politieke spanningen rond Brexit en de handelsoorlog de wereldeconomie parten.

Het sentiment in Nederland slaat duidelijk om. Het producentenvertrouwen staat onder druk. En het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorige week dat het consumentenvertrouwen al zeven maanden op rij daalt. Inmiddels zijn er meer pessimisten dan optimisten, zo maakte het CBS bekend.

Werkloosheid stijgt

De werkloosheid blijft in Nederland zeer laag. Vorig jaar kwam die uit op 3,6% van de beroepsbevolking. Dat is even laag als vlak voor de financiële crisis. Steeds meer bedrijven en sectoren kampen met tekorten op de arbeidsmarkt.

De economen van ABN Amro houden er rekening mee dat de werkloosheid licht zal stijgen. „De spanning op de arbeidsmarkt kan wat afnemen nu de economische groei inzakt en de banengroei gaat afzwakken”, zegt Klene. „Doorgaans reageert de arbeidsmarkt met enige vertraging op veranderingen in de productie. Volgend jaar zal de werkloosheid waarschijnlijk iets oplopen.” De bank voorziet een werkloosheid van 3,7% in 2020.