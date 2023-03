Drama bij Credit Suisse trekt bankaandelen onderuit

Analist Corné van Zeijl (Actiam) wijst erop dat de handel in Credit Suisse In Zürich vanochtend vanwege de koersval even werd stilgelegd. Inmiddels staat de beurskoers bijna een kwart lager, waarmee een nieuw dieptepunt is bereikt. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Gisteren kwamen onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht. Ook zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer steun te verlenen aan de bank.

Dinsdag wisten de banken en verzekeraars juist nog te herstellen van de recente verkoopgolf, die volgde op het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank.

In Amsterdam zakken ING en ABN AMRO ruim 7 procent. De verzekeraars Aegon, NN Group en ASR verliezen tot 6 procent. De AEX-index raakt 2,7 procent kwijt op 717,5 punten.

Een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody's over de Amerikaanse bankensector zorgt ook voor terughoudendheid. Volgens Moody's zijn de vooruitzichten voor de gehele sector namelijk verslechterd door het omvallen van de twee banken.

Ook andere grote Europese banken kregen opnieuw rake klappen.