‘Trouwe chauffeurs bij Uber en Lyft beloond met aandelen’

Door de vertraging vanwege het gedeeltelijk stilleggen van Amerikaanse overheidsdienten zullen Uber en Lyft waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2019 de stap naar de beurs gaan maken.

Uber en Lyft bieden allebei taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Uber dat in 2009 werd opgericht, bood in december 2012 voor het eerst zijn diensten aan in Amsterdam. Lyft is voornamelijk actief binnen Amerika.