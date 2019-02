Werknemers ING gaan er op vooruit

De nieuwe cao geldt voor 'gewoon' personeel, zoals medewerkers van lokale kantoren en contactcentra. Deze circa 14.000 werknemers krijgen in twee stappen een structurele loonsverhoging van 6 procent en een eenmalige uitkering van 0,75 procent van het jaarloon. Uitzendkrachten die minstens een jaar in dienst zijn bij de bank, krijgen eenmalig 500 euro en een hoger opleidingsbudget.

Medewerkers die voor familie of naasten moeten zorgen, kunnen daar vijf dagen verlof voor opnemen met volledige doorbetaling. Daarnaast maakt ING geld vrij voor werknemers die mantelzorg willen verlenen.

Vakbond FNV is blij met onderhandelingsresultaat, dat nu wordt voorgelegd aan vakbondsleden. ,,We zijn blij dat de bankmedewerkers na jaren van minimale loonontwikkeling weer gaan merken dat het goed gaat in Nederland'', zegt bondsbestuurder Gerard van Hees.