Column: Aftellen tot Brexit

Over een maand is het Brexit-dag. Op 29 maart stapt Groot-Brittannië uit de EU. Niemand weet nog op welke manier dat gaat gebeuren. En of het dan zelfs al tot een vertrek komt. Daar komt geen verandering in zolang na elke symbolische overwinning van May een kansloze nederlaag volgt op de momenten die er echt toe doen. Woensdagavond kon ze overigens weer even genieten van een kleine opsteker. Een meerderheid van de Lagerhuisleden steunde haar aanvaarroute voor de Brexit.

Veto!

Daarvoor moest ze overigens wel enkele concessies doen, onder meer op het vlak van rechten voor EU-burgers in Groot-Brittannië. Een andere uitkomst van de kabinetsbijeenkomst is dat het Lagerhuis een veto-mogelijkheid krijgt als er op 12 maart geen stemming is gehouden over een Brexit-akkoord. In dit opzicht gaat het overigens wat ver om te spreken van een echte zege voor May, aangezien het voorstel werd ingediend door Yvette Cooper van de rivaliserende Labour Partij. Maar de insteek van het voorstel was bijna een exacte kopie van de voornemens die de premier een dag eerder op een internationale top in Egypte had geopperd.

Winnaar van de Brexit-commotie

De afgelopen weken heeft de commotie rondom de Brexit een duidelijke winnaar: het Britse pond. De kans dat Brexit-dag wordt uitgesteld en Groot-Brittannië pas uit de EU stapt zodra er een goed akkoord ligt, neemt door de zinspelingen van May en de stemming van woensdagavond snel toe. Het gaat May niet lukken om haar afspraken met de EU door het Lagerhuis te krijgen. Aan de andere kant voelt haar conservatieve partij ook weinig voor een nieuw referendum, waar de Labour-oppositie zich nu sterk voor maakt. Het pond is sinds de jaarwisseling met ruim 5% omhoog geschoten ten opzichte van de euro. Dankzij die stijging heeft de munt het hoogste niveau bereikt in ruim anderhalf jaar.

Duurder shoppen in Londen

Het is overigens niet vanzelfsprekend dat May het vertrek uit de EU zomaar een paar maanden kan opschuiven. De Franse president Emmanuel Macron heeft al laten weten dat hij alleen akkoord gaat met uitstel als het gevaar van een harde Brexit wordt uitgesloten. Dat laatste zou overigens een nieuwe stimulans vormen voor het pond. Wie dit voorjaar plannen heeft voor een weekendje weg naar Londen of een andere Britse stad, kan daar maar beter niet te lang mee wachten. Niet omdat Brexit het lastiger maakt om de grens over te steken, maar juist omdat het stijgende pond zo’n uitstapje steeds duurder dreigt te maken.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.