Victoria’s Secret raakt uit de mode

Vergeleken met het laatste kwartaal van 2017 verkocht Victoria’s Secret 3% minder. Dat komt onder meer doordat vrouwen liever hun geld uitgeven aan een beha die goed zit, dan aan een aantrekkelijk stuk lingerie, schrijft nieuwswebsite CNBC. Jonge vrouwen geven inmiddels een derde van hun lingeriebudget uit aan sportbeha’s.

„De merken zijn niet meer gewild”, constateert analist Randal Konik van zakenbank Jefferies. Zelfs kortingsacties, en het onverwachte ontslag van de topvrouw van Victoria’s Secret in november, konden de behaverkoop niet meer redden.

In januari van dit jaar heeft het lingeriemerk zelfs al 8% minder verkocht dan in de eerste maand van 2018. Beleggers laten het aandeel dan ook zwaar in de kou staan. Voor het openen van de beurs van New York staat het aandeel L Brands 5% in de min.