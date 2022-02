Kritiek op bonus Philips-topman Van Houten

Van Houten verdiende over het afgelopen jaar zo’n €3,6 miljoen, iets minder dan de helft van het bedrag dat hij over 2020 incasseerde. Dat was met name het gevolg van een dure terugroepactie van slaapapneu-apparaten, waardoor het bedrijf de komende jaren nog een stortvloed aan claims te wachten staat en de koers van het aandeel is gekelderd. Een andere tegenvaller werd veroorzaakt door de schaarste aan componenten en logistieke problemen op de wereldmarkt, waardoor Philips zijn klanten minder kon leveren.

Van Houtens beloning was nog lager uitgevallen als de commissarissen niet met hun hand over hun hart hadden gestreken. Omdat de remuneratiecommissie vindt dat de componentenschaarste de topman niet echt aan te rekenen valt, heeft ze gemeend het bonusbedrag dat Van Houten hierom misloopt deels te moeten compenseren, schrijft ze in het jaarverslag dat dinsdag uitkwam.

’Lagere bonus bij meewind?’

Abma is daar kritisch over. „Het is volstrekt onduidelijk hoe groot het bedrag is dat hij toch krijgt, terwijl hij daar eigenlijk geen aanspraak op kan maken. Andere bedrijven hebben ook last van die schaarste, maar daar worden topmannen ook niet gecompenseerd in hun beloning. Ik wil graag weten waarom men bij Philips vindt dat dit wel nodig is”, zegt Abma, die de kwestie ook zal voorleggen aan zijn leden. „Want als er een keer een meewind is met de valuta of de economie, gaat Philips de bonus dan weer verlagen?”