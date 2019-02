Amerikaanse economie groeit harder dan voorzien

De grootste economie ter wereld ging in het voorbije kwartaal met 2,6% vooruit, zo komt naar voren uit de eerste raming van het Amerikaanse ministerie van Handel. Economen voorzagen in doorsnee een plus van 2,2%. In het derde kwartaal kwam de groei uit op 3,4%. Het was voor de eerste keer sinds 2004 dat de Amerikaanse economie in vier opeenvolgende kwartalen in 2018 met meer dan 2% is gegroeid.

Vooral Amerikaanse consumenten deden nog steeds goed mee. De persoonlijke bestedingen stegen in het voorbije kwartaal met 2,8% op jaarbasis. „Gegeven de neergang op de aandelenmarkten en de slechte retailcijfers in december, is dit totaal geen slecht resultaat”, schrijft internationaal hoofdeconoom James Knightley van ING. De bank verwacht dat de mooie groeicijfers ook in het eerste kwartaal van 2019 doorzetten, met 2 à 2,5% groei, ondanks de shutdown van de Amerikaanse overheid eerder dit jaar.

Joost van Leenders, econoom bij Kempen, benadrukt dat ook in het vierde kwartaal nog een stimulans uit de belastingverlagingen zat.

De economische gang van zaken in de VS wordt door de Federal Reserve (Fed) scherp in de gaten gehouden bij het bepalen van het monetaire beleid. Bij de laatste vergadering vorige maand liet Fed-voorzitter Powell nog weten om een adempauze te gaan nemen met het doorvoeren van nieuwe rentestappen.