Wall Street blijft dicht bij huis

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine minnen geopend. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten in het slotkwartaal van 2018. Die was weliswaar zwakker dan de periode ervoor, maar sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. Ook keken ze naar de mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un en kauwden ze op wat bedrijfsresultaten.