Aegon voor rechtsbijstand in zee met ARAG

Aegons rechtsbijstandportefeuille wordt nu nog beheerd door SRK. Vorig jaar gaf de verzekeraar echter al aan een andere partner te willen zoeken. Daarover bereikten Aegon en SRK begin dit jaar een akkoord.

In de deal met ARAG zijn ook afspraken gemaakt over werkgelegenheid voor personeel van SRK. Die juridisch dienstverlener ziet ook verzekeraar NN vertrekken en verliest daarmee ongeveer 90 procent van de omzet. Medewerkers van SRK kunnen interesse in een overstap naar ARAG kenbaar maken.