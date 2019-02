'Takeaway ziet niets in fusie met JustEat'

Amsterdam - Takeaway ziet niets in een eventuele fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Dat heeft topman Jitse Groen tegen de website Financial News gezegd. Groen reageerde daarmee op een brief van Just Eat-aandeelhouder Cat Rock. Die stelde een fusie voor omdat het weinig vertrouwen had dat het bestuur van het Britse bedrijf een geschikte opvolger voor vertrekkend topman Peter Plumb kan vinden.