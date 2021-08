Column: aandelenbeurs van Kabul voorlopig nog fata morgana

Binnenland

GL Deventer neemt afstand van opmerkelijke tweets voorzitter: ’Het valt allemaal wel mee in Afghanistan’

De voorzitter van GL Deventer-Salland, Saskia van der Elst, is onder vuur komen te liggen nadat ze zich op Twitter had uitgelaten over de opmars van de Taliban in Afghanistan. Het bestuur van GL Deventer heeft laten weten afstand te doen van de berichten van de afdelingsvoorzitter.