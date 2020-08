Column: Vertrekboete voor Unilever is wonderlijke liefdesbetuiging

Het hoofdkantoor van Unilever Ⓒ ANP/Hollandse Hoogte UNILEVER 49.99 %

Toen Unilever in het najaar van 2018 nog van plan was om het hoofdkantoor in Londen te sluiten en van Rotterdam de enige hoofdzetel te maken, waren Britse aandeelhouders daar niet blij mee. Waarom niet? De angst om 15% dividendbelasting te moeten gaan betalen in Nederland? Nee hoor, dat speelde nauwelijks een rol in de afweging.