Zon zorgt voor meer groene stroom

Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aandeel hernieuwbare stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe van 14% in 2017 naar 15% in 2018.

Vooral de productie uit zonne-energie nam toe. De productie uit hernieuwbare bronnen was 18,0 miljard kilowattuur (kWh), tegen 16,7 miljard kWh in 2017. Hiervan kwam 18% van zonnepanelen. In 2017 was dit nog 13%. Windmolens hadden met 55% overigens het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met 27%. Het aandeel van waterkracht bij de productie van elektriciteit bleef beperkt tot 0,5%.

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2018 van 9,6 miljard kWh naar 9,9 miljard kWh. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op land toe met 90 megawatt naar ruim 3300 megawatt.

Zeemolens

Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna duizend megawatt. De komende jaren wil Nederland echter wel doorgroeien naar een totaal van 6100 megawatt aan vermogen van windmolens op de Noordzee. In maart opent daarom een tender voor de aanbesteding van de windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4. Recent won Nuon-eigenaar Vattenfall al een aanbesteding voor de windparken Hollandse Kust 1 en 2.

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 2,2 miljard kWh in 2017 naar 3,2 miljard kWh in 2018. Dat is een stijging van ruim 40% die volgens het CBS direct verband houdt met de forse toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is afgelopen jaar met ongeveer 1400 megawatt gegroeid en wordt geraamd op 4300 megawatt.

De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is met 2% gestegen naar 4,8 miljard kWh.