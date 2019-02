Dow houdt stand ondanks mislukte top

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 25.957 punten. De brede S&P 500 verloor een fractie op 2791 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging juist een fractie omhoog tot 7557 punten.

De Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Hanoi mislukte, omdat Kim erop stond dat alle sancties tegen zijn land zouden worden afgeschaft. Trump zei in een persconferentie na de abrupt beëindigde ontmoeting dat hij ,,dacht wel een productieve tijd te hebben gehad, maar dit ging over sancties. Zij willen van alle sancties af en dat kunnen wij niet doen'' aldus Trump.

J.C. Penney

De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 2,6 procent op jaarbasis. Dat was minder dan de 3,4 procent uit het derde kwartaal. Economen hadden evenwel op een groei van 2,2 procent gerekend.

Computer- en printerfabrikant HP Inc. kwam met een tegenvallende omzet en daalde ruim 18 procent. Ook maker van fitnesstrackers Fitbit (min 13,2 procent) leverde flink in. De verwachtingen vielen tegen.

Kasstroom

De cijfers van warenhuisketen J.C. Penney vielen wel in goede aarde. Het bedrijf drong de voorraden terug en behaalde een positieve kasstroom. Onder de nieuwe topvrouw Jill Soltau past de winkelketen de strategie aan. Onder meer kledingstukken waarop de marges laag zijn, verdwenen uit schappen. Verder wil de keten onrendabele winkels sluiten. Het leverde een koerswinst van 25 procent op

Ook onder meer uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment (plus 6,7 procent), de Chinese webwinkel JD.com (plus 4,3 procent), maker van schoenen Crocs (min 6,2 procent) en L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret (min 8,6 procent) gaven een inkijkje in de boeken.

De euro was 1,1382 dollar waard, evenveel als bij het slot van de beurzen in Europa. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,3 procent op 57,11 dollar per vat. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 65,99 dollar per vat.