Unibail verkoopt belang in Fins winkelcentrum

Het betreft een belang van 34 procent in winkelcentrum Jumbo. Het belang is afgestoten voor bijna 249 miljoen euro. In het Finse centrum, van meer dan 85.000 vierkante meter, kwamen jaarlijks 12 miljoen bezoekers. In de Noordelijke regio heeft URW nu nog 5 winkelcentra.

URW heeft eind 2017 het doel gesteld om voor 3 miljard euro aan bezittingen af te stoten. Dat bedrag werd recent opgevoerd tot 6 miljard dollar. Er moet nog 3,7 miljard euro worden afgestoten nu.